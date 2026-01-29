Limido come una discarica? Non è così | la replica del sindaco alle proteste sui rifiuti
Il sindaco di Limido cerca di rassicurare i cittadini, ribadendo che la situazione dei rifiuti non è così grave come alcuni sostengono. Da mesi, residenti e comitati denunciano strade sporche, rifiuti abbandonati e aree verdi diventate discariche improvvisate. La tensione continua a salire, e le proteste si susseguono senza che si trovi una soluzione definitiva.
Una situazione che, secondo i residenti, va avanti da mesi senza soluzioni concrete. A Limido Comasco cresce la rabbia di chi parla di strade sporche, rifiuti abbandonati e aree verdi trasformate in vere e proprie discariche. Dopo numerose segnalazioni rimaste senza risposta, un gruppo di.🔗 Leggi su Quicomo.it
