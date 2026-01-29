Libro Bianco MIMIT CIDA | la strategia c’è ora servono governance competenze e politiche selettive

La CIDA prende posizione sul nuovo Piano del Governo. Secondo la confederazione, avere una strategia chiara non basta: ora serve una buona governance, professionisti preparati e politiche mirate per gestire le grandi transizioni economiche. Solo così l’Italia può evitare che i cambiamenti frenino lo sviluppo e le imprese italiane possano crescere nel medio e lungo termine.

Governare le grandi transizioni che attraversano l’economia italiana è la condizione per evitare che diventino un freno allo sviluppo: è in questa chiave che CIDA, la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, guarda al Libro Bianco “Made in Italy 2030” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che prova a ricondurre la politica industriale dentro una visione di medio-lungo periodo. “ Il Libro Bianco individua correttamente le grandi direttrici su cui si giocherà la competitività del Paese nei prossimi anni ”, afferma Stefano Cuzzilla, presidente di CIDA. “ Affrontare in modo integrato le transizioni demografica, geopolitica, digitale ed energetico-ambientale significa riconoscere che crescita, produttività e coesione sociale sono temi inseparabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

