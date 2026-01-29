Libro bianco del Mimit Cuzzilla Cida | La strategia c’è ora servono competenze e capacità esecutiva

Governare le grandi transizioni che attraversano l’economia italiana resta una sfida fondamentale. Secondo Cida, la Confederazione italiana dei dirigenti, la strategia c’è, ma ora bisogna sviluppare competenze e capacità di esecuzione. Il Libro Bianco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prova a mettere in fila un piano di medio-lungo termine per rilanciare il settore. La vera sfida, però, sarà far sì che le idee si traducano in fatti concreti.

Governare le grandi transizioni che attraversano l’economia italiana è la condizione per evitare che diventino un freno allo sviluppo: è in questa chiave che Cida, la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, guarda al Libro Bianco “Made in Italy 2030” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che prova a ricondurre la politica industriale dentro una visione di medio-lungo periodo. “ Il Libro Bianco individua correttamente le grandi direttrici su cui si giocherà la competitività del Paese nei prossimi anni – afferma Stefano Cuzzilla, presidente di Cida -. Affrontare in modo integrato le transizioni demografica, geopolitica, digitale ed energetico-ambientale significa riconoscere che crescita, produttività e coesione sociale sono temi inseparabili.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'annuncio del Libro Bianco, annunciato come passo fondamentale per la strategia nazionale, si è trasformato in un mistero.

