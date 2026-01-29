L' ex manager di Medugno non risponde ai pm Si è avvalso della facoltà di non rispondere

L’ex manager di Antonio Medugno, Alessandro Piscopo, non risponde ai magistrati. Quando è stato ascoltato, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. La procura indaga sul caso di revenge porn legato alla diffusione di chat e immagini tra Medugno e Signorini.

Alessandro Piscopo, ex manager del modello Antonio Medugno, è indagato per revenge porn per il caso della diffusione delle chat e delle immagini Medugno-Signorini. Sentito oggi in procura a Milano, dall'aggiunta Maria Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, ha deciso di non rispondere alle domande degli inquirenti. Si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere. Era stato Piscopo, come ha rivelato lui stesso al Giornale in un'intervista a dicembre scorso, a cedere a Corona le chat e le immagini dei dialoghi di cinque anni fa tra il modello Medugno e Signorini, poi trasmessi da Falsissimo. Medugno, sentito il 19 gennaio dopo la denuncia, aveva confermato ai pm quei presunti abusi e il "ricatto sessuale" che dice di aver subito nell'aprile 2021. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Signorini-Corona, l'ex manager di Medugno interrogato in Procura a Milano: Alessandro Piscopo è indagato per revenge pornMentre Fabrizio Corona dichiara guerra a Mediaset, sono in corso gli interrogatori sulla vicenda denunciata dallo stesso Corona e che vede da una parte Alfonso Signorini e ... corriereadriatico.it

Caso Corona-Signorini, interrogato dai pm l'ex manager di Medugno(ANSA) - MILANO, 29 GEN - In Procura a Milano è in corso l'interrogatorio di Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, edizione 2021-2022, che ha den ... msn.com

«Se non ce la fai, dimmi stop e ce ne foe di tutto». Così Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, si rivolgeva al modello durante una conversazione privata che ora è finita sotto i riflettori. Piscopo ha sempre negato di aver mai fatto pressioni su M facebook

Medugno: "Mai andato a letto con Alfonso Signorini, ero manipolato dal mio manager". L'ex concorrente del Grande Fratello: "Situazione gestita male, ho lasciato spazio all'ambiguità" #ANSA x.com