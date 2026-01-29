Il Politecnico di Milano si conferma l’ateneo più importante in Italia, anche se quest’anno perde sette posizioni a livello europeo, scendendo al 45° posto. La classifica evidenzia che molte università italiane stentano a essere attrattive all’estero, e il Politecnico, pur rimanendo in testa nel nostro Paese, deve fare i conti con questa realtà.

Il Politecnico si conferma la migliore università italiana, anche se in un anno perde sette posizioni e a livello europeo si piazza al 45° posto. È uno dei dati che emerge dal QS World University Rankings Europa 2026, la classifica annuale realizzata dall’agenzia inglese specializzata Quacquarelli Symonds. Per quanto riguarda l’Italia, come detto, il primo ateneo in classifica è il Politecnico, unica università tricolore a entrare nella top 50, mentre il nostro Paese si piazza al quarto posto per numero di università presenti nella classifica, 65, anche se nelle prime 100 posizioni figurano solo altri tre ateni, oltre al Politecnico, l’Alma Mater di Bologna, che passa dal 48° al 59° posto, Roma Sapienza (77ª) e Padova (92ª). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’euroclassifica delle università. Il Politecnico è il primo in Italia: "Atenei poco attrattivi all’estero"

Italia 4^ in Ue nella classifica Qs delle università, ma in arretramento. Prima Oxford, inalterata la top 10Il Qs Europe University Rankings consolida la leadership britannica con ben 129 atenei in classifica e 7 nelle prime 10 ... huffingtonpost.it