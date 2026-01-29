L' esperto | sulle auto elettriche l' Europa è indietro di 20 anni

L’Europa resta indietro di almeno vent’anni nel settore delle auto elettriche. A dirlo è il direttore del Car Institute di Bochum, che sottolinea come sia inutile cercare di competere con i produttori cinesi. Secondo lui, invece di lottare, l’Europa dovrebbe puntare a collaborare con le aziende asiatiche per accelerare lo sviluppo e la diffusione dei veicoli elettrici.

La Cina è ormai il punto di riferimento per batterie e software, mentre gli europei sono ancora imbattibili per design, materiali e qualità percepita. Ne è convinto Ferdinand Dudenhöffer, direttore del Car Institute di Bochum in Germania, che in un'intervista concessa al giornale cinese Global Times ha fatto il punto sul mercato delle auto elettriche in Europa e ha spiegato perché, a suo dire, Cina e Ue dovrebbero collaborare e non scontrarsi a suon di dazi. Secondo Dudenhöffer la collaborazione tra aziende cinesi ed euopee è una mossa win-win, della quale possono beneficiare tutti, perché una compenetrazione tra i due mondi permette di sopperire alle reciproche mancanze: "Nel campo delle batterie - spiega il professore tedesco - l'Europa è indietro rispetto alla Cina di 20 anni, ma con le batterie dei fornitori cinesi l'Europa può recuperare lo svantaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'Unione Europea prende una direzione inaspettata sulla regolamentazione delle auto: Manfred Weber, leader del Ppe, ha annunciato una revisione delle norme sulle emissioni, eliminando il divieto di vendita di auto a benzina e diesel dal 2035.

L'esperto: sulle auto elettriche l'Europa è indietro di 20 anniSecondo il direttore del Car Institute di Bochum è inutile lottare contro i produttori cinesi: meglio collaborare

