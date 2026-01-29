L' Eredità Francesco massacrato dai telespettatori | È in palla Stasera

Francesco torna al centro delle polemiche dopo la puntata di ieri sera di “L’Eredità”. I telespettatori hanno criticato aspramente il concorrente, che ha mostrato un atteggiamento troppo sicuro. In molti lo hanno accusato di essere troppo in palla e di non aver risposto bene alle domande, scatenando un’ondata di commenti sui social. Francesco, che ha già partecipato più volte, si è trovato questa volta sotto i riflettori per le sue reazioni e il suo comportamento in diretta.

Occhi puntati su Francesco, il concorrente de L'Eredità protagonista da diverse puntata del quiz game di Rai 1. Nella puntata di giovedì 29 gennaio, però, il ragazzo appare "stanco", "strano" ai telespettatori. "Francesco ma che ca*** fai????", è il commento di un utente di X al quale ne seguono altri: "Francesco é un po' stanco stasera?", "Francesco in the balloon", "Francesco ma se non guardi le lettere come fai a rispondere?", "È in palla stasera Francesco", "FRANCESCOOOOO! 20 secondi per carie", "Francesco "scojonato" come si direbbe dalle sue parti.". Già campione alla trasmissione di Marco Liorni, Francesco Ramenghi è perugino.

