Questa sera il Lens di Sage cerca di riottenere il primo posto in classifica dopo la sconfitta subita a Marsiglia. In casa affronta il Le Havre di Digard, che vuole continuare la sua buona serie e mettere pressione ai rivali. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e il match promette battaglia.

Prima o poi doveva succedere e il Lens di Sage cadendo a Marsiglia ha perso quel primato che oggi cerca di riconquistare temporaneamente battendo in casa il Le Havre di Digard. I sang et or hanno trovato una squadra vogliosa di riscatto dopo le ultime prove negative e di fatto non c’è stata storia: cadono Thauvin e compagni dopo 10 vittorie consecutive ed è già un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Le Havre (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Approfondimenti su Lens Le Havre

Questa sera il Lens di Sage cerca di tornare in testa battendo in casa il Le Havre di Digard.

Il match tra Tolosa e Lens, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45, apre il primo turno del 2026 della Ligue 1.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lens Le Havre

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; RC Lens-Le Havre : les compos probables; Lens-Le Havre: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in TV; Dove vedere Marsiglia-Lens in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Pronostico Lens-Le Havre: tredicesima volta in stagioneLens-Le Havre è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Lens vs Le Havre – 30 Gennaio 2026Il confronto di Ligue 1 tra Lens e Le Havre si giocherà il 30 Gennaio 2026 alle 20:45 presso il suggestivo Stadio Bollaert-Delelis. Una sfida dall’importante ... news-sports.it

Serie A and LIGUE 1 matches outcomes #football #SerieA #Ligue1 #torino #Cagliari #Fiorentina #Lazio #lecce #rennes #lorient #monaco #lehavre #marseille #lens #everyonefollowers facebook