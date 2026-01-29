Lens-Le Havre venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Questa sera il Lens di Sage cerca di riottenere il primo posto in classifica dopo la sconfitta subita a Marsiglia. In casa affronta il Le Havre di Digard, che vuole continuare la sua buona serie e mettere pressione ai rivali. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e il match promette battaglia.
Prima o poi doveva succedere e il Lens di Sage cadendo a Marsiglia ha perso quel primato che oggi cerca di riconquistare temporaneamente battendo in casa il Le Havre di Digard. I sang et or hanno trovato una squadra vogliosa di riscatto dopo le ultime prove negative e di fatto non c’è stata storia: cadono Thauvin e compagni dopo 10 vittorie consecutive ed è già un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Lens Le Havre
Lens-Le Havre (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Questa sera il Lens di Sage cerca di tornare in testa battendo in casa il Le Havre di Digard.
Tolosa-Lens (venerdì 02 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati
Il match tra Tolosa e Lens, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45, apre il primo turno del 2026 della Ligue 1.
Ultime notizie su Lens Le Havre
Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; RC Lens-Le Havre : les compos probables; Lens-Le Havre: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in TV; Dove vedere Marsiglia-Lens in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Pronostico Lens-Le Havre: tredicesima volta in stagioneLens-Le Havre è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Pronostico Lens vs Le Havre – 30 Gennaio 2026Il confronto di Ligue 1 tra Lens e Le Havre si giocherà il 30 Gennaio 2026 alle 20:45 presso il suggestivo Stadio Bollaert-Delelis. Una sfida dall’importante ... news-sports.it
Serie A and LIGUE 1 matches outcomes #football #SerieA #Ligue1 #torino #Cagliari #Fiorentina #Lazio #lecce #rennes #lorient #monaco #lehavre #marseille #lens #everyonefollowers facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.