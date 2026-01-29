Questa sera il Lens di Sage cerca di tornare in testa battendo in casa il Le Havre di Digard. Dopo la sconfitta a Marsiglia, i giallorossi vogliono riscattarsi e mettere punti preziosi in classifica. La partita si gioca alle 20:45 e rappresenta un’occasione importante per il Lens di risollevarsi e di mantenere il passo in campionato.

Prima o poi doveva succedere e il Lens di Sage cadendo a Marsiglia ha perso quel primato che oggi cerca di riconquistare temporaneamente battendo in casa il Le Havre di Digard. I sang et or hanno trovato una squadra vogliosa di riscatto dopo le ultime prove negative e di fatto non c’è stata storia: cadono Thauvin e compagni dopo 10 vittorie consecutive ed è già un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Le Havre (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

