L’allenatore portoghese torna a far parlare di sé con un colpo di scena che sorprende tutti. Dopo aver vissuto momenti difficili, Mourinho si è trovato a mettere in discussione le sue scelte, convinto di aver fatto un passo falso che potrebbe compromettere il suo cammino. Ora si aspetta di vedere come reagirà, ma intanto il suo nome resta in prima pagina.

Persino uno come lui, uno come José Mourinho, a un certo punto era convinto di aver commesso una sciocchezza irrimediabile. Pensava bastasse il 3-2 per strappare il pass per il playoff di Champions League, un piccolo miracolo alla luce delle condizioni in cui aveva raccolto il Benfica. E invece no, serviva la quarta rete: ma gli ultimi cambi, gli ingressi di Ivanovic per Pavlidis e soprattutto quello di Antonio Silva, di professione difensore, al posto di una punta come Schjelderup, andavano nella direzione opposta, quella di un risultato da difendere e non da aggredire. E poi, in fin dei conti, quante chance c’erano di agguantare per il secondo anno consecutivo la 24esima posizione della League Phase per differenza reti, dopo esserci riuscito in Europa League con il Fenerbahçe lo scorso anno a discapito di un Braga che contro la Lazio aveva dilapidato occasioni su occasioni? Per un comune mortale, probabilmente nessuna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'ennesimo colpo di coda di José Mourinho

Approfondimenti su José Mourinho

Il #Benfica di José #Mourinho ha fatto il gol del 4-2 contro il Real Madrid mentre in una tv portoghese il vescovo di #Setúbal (città natale di Mou), Américo Manuel Alves Aguiar, stava parlando di Dio e delle tempeste. #Champions x.com

E niente, quel demone di José Mourinho ha fatto un altro miracolo. Gol del portiere Trubin al 97’ per il 4-2 al Real Madrid e Benfica qualificato ai playoff di Champions ai danni del Marsiglia di De Zerbi. MAESTRO #ASRoma #ForzaRoma #Mourinho #Trubin - facebook.com facebook