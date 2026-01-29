Leggere il paesaggio Film mostra e passeggiate

Un nuovo progetto punta a far scoprire il territorio attraverso i corsi d’acqua. Si chiama ‘Acquaviva’ ed è stato avviato dall’associazione Italia Nostra, in collaborazione con l’Istituto comprensivo 8 ‘Camelia Matatia’ e altre realtà locali. L’idea è usare il fiume Rabbi, chiamato anche così in passato, come lente per osservare e capire meglio il paesaggio che ci circonda. Insieme a film, mostre e passeggiate, il progetto invita la gente a conoscere da vicino l’ambiente e i suoi segreti

I corsi d'acqua come lente per leggere il territorio. Si chiama 'Acquaviva' – antico nome del fiume Rabbi – il progetto di promozione del paesaggio locale avviato dall'associazione Italia Nostra insieme all'Istituto comprensivo 8 'Camelia Matatia', con la collaborazione della Fondazione Gabriella Poma e Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. Attivo dal 2022, il percorso coinvolge gli studenti dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. "Questo progetto è diventato caratterizzante per il nostro istituto – spiega la dirigente scolastica Maria Teresa Luongo –, tanto che gli stessi alunni si sentono protagonisti.

