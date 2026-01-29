Lega Salvini sminuisce il caso Vannacci | Con lui chiariremo tutto non c'è nessun problema

Salvini minimizza il caso Vannacci, dicendo che si chiariranno con calma. Il leader della Lega assicura che non ci sono problemi e che nel suo partito ci sono posizioni diverse che possono convivere. Salvini spiega che con Roberto Vannacci si incontreranno per chiarire la situazione senza tensioni.

Con Roberto Vannacci "ci vediamo con calma, chiariamo tutto. Nella Lega c'è spazio per sensibilità diverse". Con queste parole il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha provato ad arginare le polemiche sul ruolo del generale, che sembra sempre più vicino a lanciare un proprio partito. "Non esiste alcun problema", ha ripetuto più volte Salvini.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

