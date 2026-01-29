Lega Salvini sminuisce il caso Vannacci | Con lui chiariremo tutto non c’è nessun problema

Salvini minimizza il caso Vannacci. Il leader della Lega assicura che con Roberto Vannacci si chiarirà tutto senza problemi e ribadisce che all’interno del partito ci sono opinioni diverse che si rispettano. Nessuna tensione, promette, solo un confronto tranquillo.

Con Roberto Vannacci "ci vediamo con calma, chiariamo tutto. Nella Lega c'è spazio per sensibilità diverse". Con queste parole il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha provato ad arginare le polemiche sul ruolo del generale, che sembra sempre più vicino a lanciare un proprio partito. "Non esiste alcun problema", ha ripetuto più volte Salvini.🔗 Leggi su Fanpage.it

Salvini minimizza il caso Vannacci, dicendo che si chiariranno con calma.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, mette le mani avanti e assicura che non ci sono problemi con il generale Vannacci.

Lega, Salvini sminuisce il caso Vannacci: Con lui chiariremo tutto, non c'è nessun problemaCon Roberto Vannacci ci vediamo con calma, chiariamo tutto. Nella Lega c'è spazio per sensibilità diverse. Con queste parole il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha provato ad arginare le

Futuro Nazionale di Vannacci agita la Lega: Voglio il 20%. Verso un faccia a faccia con Salvini. Fontana attacca: Il generale è un'anomaliaIl generale punta in alto: Voglio il 20%. Fontana attacca e definisce Vannacci un'anomalia nel partito di Salvini

