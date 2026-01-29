Lega Salvini | Con Vannacci chiariremo per noi non è un problema

Matteo Salvini si dice tranquillo sulla polemica con Roberto Vannacci. Il vicepremier risponde ai giornalisti a Montecitorio, dicendo che chiarirà tutto e che, per la Lega, non è un problema. La questione sembra ancora aperta, ma Salvini assicura che non ci sono tensioni tra lui e il generale.

Roberto Vannacci “è un problema solo vostro”. Così il vicepremier Matteo Salvini risponde ai giornalisti a margine della presentazione a Montecitorio del libro ‘Roberto Maroni. Discorsi politici e parlamentari’. Con Vannacci “ci vediamo e non esiste nessun problema. Se vi appassiona divertitevi ma fra decreto Sicurezza, ricostruzione, olimpiadi e cantieri ferroviari, l’ultima delle mie preoccupazioni sono problemi e litigi. Ci vediamo con calma, chiariamo tutto, ma questo è un problema per i giornalisti non per gli italiani e non per la Lega”, aggiunge. “Ce ne sono tanti di loghi. In Lega c’è spazio per le sensibilità diverse da che mondo è mondo – continua Salvini, ricordando il caso di Roberto Maroni che ha iniziato la sua carriera politica in ‘Democrazia Proletaria’ – abbiam voglia di costruire e crescere, non di litigare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il leader della Lega, Matteo Salvini, mette le mani avanti e assicura che non ci sono problemi con il generale Vannacci.

Salvini minimizza il caso Vannacci, dicendo che si chiariranno con calma.

