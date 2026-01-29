Lega Salvini | con Vannacci chiariremo c’è spazio per diverse sensibilità

La Lega mette le mani avanti e cerca di rassicurare sui dissensi interni. Matteo Salvini dice che con Vannacci chiarirà tutto e che ci sono spazi anche per opinioni diverse. Intanto, il leader leghista minimizza le polemiche e si concentra su altro, come il decreto sicurezza e le Olimpiadi, lasciando intendere che non intende farsi condizionare dai problemi interni.

Roma, 29 gen. (askanews) – “Se vi appassiona, divertitevi ma fra decreto sicurezza, ricostruzioni, Olimpiadi l’ultima delle mie preoccupazioni sono problemi e litigi. Ci vediamo con calma, chiariamo tutto ma è un problema per i giornalisti non per gli italiani, non per la Lega”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione dei discorsi di Maroni alla Camera parlando di Vannacci. “E’ una passione giornalistica. Di loghi ce ne sono tanti. Nella Lega c’è spazio per sensibilità diverse da che è mondo e mondo. Abbiamo parlato di Bossi e Maroni. Maroni cominciò in Democrazia proletaria e fece il ministro dell’interno.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Vannacci Salvini

Il leader della Lega, Matteo Salvini, mette le mani avanti e assicura che non ci sono problemi con il generale Vannacci.

La Lega manifesta divisioni interne sulla questione degli aiuti militari all’Ucraina, con alcuni esponenti che si oppongono alla proroga e altri che mantengono una posizione più moderata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Resa dei conti di Salvini con Vannacci Silvia Sardone: Chiedetelo a lui, io rispondo per me ...

Ultime notizie su Vannacci Salvini

Argomenti discussi: Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo; Salvini e il neonazi Robinson: Libero di vedere chi voglio. E mette in guardia Vannacci; Lega, Zaia telefona a Salvini: Vannacci va espulso dal partito; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci.

Lega, Salvini: Con Vannacci chiariremo, per noi non è un problema(LaPresse) - Roberto Vannacci è un problema solo vostro. Così il vicepremier Matteo Salvini risponde ai giornalisti a margine della presentazione ... stream24.ilsole24ore.com

Lega, Salvini: Vannacci? Chiariremo, ma non esiste nessun problema(Adnkronos) - Il generale Vannacci? ''Non esiste nessun problema. Tra decreto sicurezza, ricostruzione, olimpiadi, cantieri ferroviari, l'ultima mia preoccupazione sono problemi e litigi. Ci vediamo c ... msn.com

Corriere della Sera. . «Italia, stiamo arrivando. Futuro nazionale, con Vannacci segretario». Altro che ricucitura con la Lega e con Matteo Salvini. Il partito del generale Roberto Vannacci è già bello che pronto. Dopo aver registrato il simbolo del nuovo partito di facebook

Rinaldi (Lega): “Salvini mi vuole sindaco, FdI batta un colpo”. L'ex eurodeputato, scelto dal leader del Carroccio e da Durigon per la Capitale, invita gli alleati a darsi una mossa: “Sono pronto per le primarie”. Di @DavideMattone x.com