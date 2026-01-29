Il governatore lombardo Attilio Fontana ha commentato di nuovo la presenza di Roberto Vannacci nel panorama politico. Fontana ha definito come un’«anomalia» nel partito il fatto che l’ex generale abbia deciso di fondare un nuovo movimento, Futuro Nazionale, e abbia fatto polemiche intorno alla sua scelta. La vicenda continua a far discutere all’interno della Lega e tra gli osservatori politici.

Il governatore lombardo Attilio Fontana torna a parlare di Roberto Vannacci, l’ex generale che ha da poco depositato, non senza polemica, il marchio di Futuro Nazionale. A margine della presentazione del Salone del Mobile, il governatore lombardo ha dichiarato: «Vannacci? Il mio primo pensiero è che è una anomalia. É un anomalo all’interno del nostro movimento». Fontana ha spiegato che il confronto interno può essere un valore, ma entro certi limiti: «nel senso che io sono dell’opinione che, come ha detto anche Durigon, all’interno di un partito se ci sono delle impostazioni diverse, possono essere motivo di arricchimento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lega, Fontana su Vannacci: «È un’anomalia nel partito»

Attilio Fontana non le manda a dire.

