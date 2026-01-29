Lega altolà a Vannacci | Chiarimenti sul simbolo Vertice chiave con Salvini

La Lega ha messo in pausa il confronto con Vannacci, chiedendo chiarimenti sul simbolo associato al generale. Salvini ha convocato un vertice che potrebbe tenersi già questo weekend o all’inizio della prossima settimana. La decisione arriva dopo le tensioni sollevate dall’uso di quel simbolo e segna una battuta d’arresto nelle tensioni interne al partito.

Roma, 29 gennaio 2026 – L’incontro ci sarà a breve, è in programma, forse addirittura questo fine settimana o all’inizio della prossima. Di questi tempi, dalle parti della Lega, l’incontro non può essere che tra il leader Matteo Salvini e il vicesegretario federale, eurodeputato e, a meno di un anno dal suo ingresso ufficiale nel Carroccio, con già in mano il simbolo di un altro partito, Roberto Vannacci. Salvini: Non servono pesi improduttivi, chi esce dalla Lega finisce nel nulla Il 24 gennaio il generale ha depositato il simbolo – oggi i suoi hanno smentito ci sia una fiamma tricolore, si tratta di due ali e un’onda, mentre l’associazione Nazione Futura li accusa di aver copiato il logo e si dice pronta a “tutelarsi” – di una creatura che si chiama Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il generale Vannacci ha depositato il marchio 'Futuro Nazionale' all'Ufficio brevetti europei, scatenando reazioni nella Lega.

La Lega è in allarme dopo la mossa di Vannacci.

