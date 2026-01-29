Lega altolà a Vannacci | Chiarimenti sul simbolo Vertice chiave con Salvini
La Lega ha messo in pausa il confronto con Vannacci, chiedendo chiarimenti sul simbolo associato al generale. Salvini ha convocato un vertice che potrebbe tenersi già questo weekend o all’inizio della prossima settimana. La decisione arriva dopo le tensioni sollevate dall’uso di quel simbolo e segna una battuta d’arresto nelle tensioni interne al partito.
Roma, 29 gennaio 2026 – L’incontro ci sarà a breve, è in programma, forse addirittura questo fine settimana o all’inizio della prossima. Di questi tempi, dalle parti della Lega, l’incontro non può essere che tra il leader Matteo Salvini e il vicesegretario federale, eurodeputato e, a meno di un anno dal suo ingresso ufficiale nel Carroccio, con già in mano il simbolo di un altro partito, Roberto Vannacci. Salvini: Non servono pesi improduttivi, chi esce dalla Lega finisce nel nulla Il 24 gennaio il generale ha depositato il simbolo – oggi i suoi hanno smentito ci sia una fiamma tricolore, si tratta di due ali e un’onda, mentre l’associazione Nazione Futura li accusa di aver copiato il logo e si dice pronta a “tutelarsi” – di una creatura che si chiama Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Vannacci Vertice
Il nuovo simbolo di Vannacci crea agitazione nella Lega, Romeo: “Chiarisca al più presto con Salvini”
Il generale Vannacci ha depositato il marchio 'Futuro Nazionale' all'Ufficio brevetti europei, scatenando reazioni nella Lega.
Il nuovo simbolo di Vannacci crea agitazione nella Lega, Romeo: “Chiarisca al più presto con Salvini”
La Lega è in allarme dopo la mossa di Vannacci.
CALENDA DA FORZA ITALIA TUONA CONTRO VANNACCI E SALVINI
Ultime notizie su Vannacci Vertice
Argomenti discussi: Lega, altolà a Vannacci: Chiarimenti sul simbolo. Vertice chiave con Salvini; L’avanzata di Vannacci gela la Lega: cosa succede a Nord Est tra silenzi, critiche e imbarazzi; Lega, Vannacci registra il marchio ‘Futuro Nazionale’: Nuovo partito? Solo un simbolo; La Lega moderata che sfida Vannacci: il manifesto di Siri presentato all'evento di Roccaraso (con Salvini).
Lega, altolà a Vannacci: Chiarimenti sul simbolo. Vertice chiave con SalviniAgitazione nel Carroccio dopo il deposito del logo di ‘Futuro Nazionale’. Ma il dossier è in mano al leader. In maggioranza i timori di uno strappo ... quotidiano.net
Vannacci prepara la scissione con Futuro Nazionale. Mezza Lega tira un sospiro di sollievo, brindano i Berlusconi. E Meloni-Tajani...E' un simbolo, solo un simbolo. Così alle 21.24 di ieri sera, martedì 27 gennaio, il vice-segretario della Lega ed europarlamentare Roberto Vannacci ha risposto alla domanda di Affaritaliani se Futu ... affaritaliani.it
(…) Sinner accende il pc: apre il programma personalizzato, inserisce la password. Ha una fascia sulla fronte, collegata a dei sensori. Un cardiofrequenzimetro misura i battiti. Sullo schermo appare un circuito di Formula Uno, visto dall’alto. La sua macchina è - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.