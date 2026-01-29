LeBron James è in lacrime e ammette che avrebbe potuto giocare la sua ultima partita a Cleveland

LeBron James si è commosso in campo dopo la partita contro i Lakers, lasciando trasparire che potrebbe essere la sua ultima partita a Cleveland. Durante la partita, il giocatore dei Lakers ha pianto e ha detto di averci pensato molto, lasciando i tifosi senza parole. La squadra ha perso 129-99, ma l’emozione di LeBron ha fatto parlare più di tutto il risultato sul campo.

2026-01-29 12:46:00 Breaking news: Un emozionato LeBron James ha ammesso che "potrebbe benissimo essere" la sua ultima apparizione a Cleveland dopo essersi commosso fino alle lacrime durante la sconfitta per 129-99 di ieri sera contro i Los Angeles Lakers. James, che ha vinto il titolo NBA nel suo secondo periodo con i Cavaliers nel 2016, deve ancora decidere se si ritirerà alla fine della stagione, ponendo fine a una delle più grandi carriere nella storia del calcio. Cleveland lo ha onorato ieri sera, utilizzando un time-out del primo quarto per mostrare un video sui grandi schermi che riproduceva l'incredibile prestazione di James in Gara 5 delle finali della Eastern Conference del 2007, quando l'allora 22enne mise a segno 48 punti – di cui 25 consecutivi per concludere la partita – mentre i Cavs battevano i Detroit Pistons in doppi tempi supplementari.

