Donald Trump ha fatto tre richieste a Teheran, senza menzionare gli oppositori. La risposta di Teheran è stata dura: il governo iraniano avverte di essere pronto alla guerra e minaccia di colpire anche Israele, se gli Stati Uniti continueranno con le provocazioni. La tensione tra le due parti si alza di nuovo, mentre l’Europa cerca di trovare un accordo per dichiarare i Pasdaran terroristi.

DALLA NOSTRA INVIATA MINNEAPOLIS - Trump ha alzato nuovamente i toni contro l’Iran ieri, suggerendo che se il Paese non accetta una serie di richieste del governo americano potrebbe essere attaccato «con velocità e violenza».«Una massiccia Armata si sta dirigendo verso l’Iran», ha avvertito il presidente americano sul suo social Truth. «Speriamo che l’Iran si sieda presto “al tavolo” e negozi un accordo giusto ed equo — NESSUNA ARMA NUCLEARE. Il tempo sta scadendo». Ha avvertito che un nuovo attacco sarebbe «molto peggiore» del raid di giugno contro i siti nucleari. E ha fatto un paragone diretto con il Venezuela: «È una flotta più grande, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln, rispetto a quella inviata in Venezuela» e «come in Venezuela pronta, disposta e capace di adempiere rapidamente alla sua missione, con velocità e violenza, se necessario». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Bruxelles, i ministri degli Esteri dell’UE si preparano a decidere se inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista dei gruppi terroristici.

Il governo europeo ha inserito i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici.

