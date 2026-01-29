Le strategie energetiche di decarbonizzazione e la sostenibilità per gli utenti finali

Il 6 febbraio, a Milano, si terrà un grande convegno organizzato da RSE. L’evento si concentrerà sulla decarbonizzazione e sulla sostenibilità, con un focus particolare sugli utenti finali. Ricerca internazionale e politiche locali si incontreranno per capire come rendere più efficiente e sostenibile il sistema energetico italiano. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere meglio le strategie per un futuro più verde. L’appuntamento si terrà presso l’Aula Morandi del centro congressi FAST.

Il 6 febbraio a Milano, RSE organizza un convegno per analizzare la decarbonizzazione dal punto di vista dell'utente finale, unendo ricerca internazionale e politiche locali È partito ufficialmente il conto alla rovescia per il convegno "", l'evento organizzato da RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) che si terrà il prossimo 6 febbraio a Milano, presso l'Aula Morandi del centro congressi FAST. L'incontro nasce dalla necessità di tradurre le grandi sfide macroeconomiche in soluzioni concrete per la quotidianità.

