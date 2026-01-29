Le Storie sconcertanti di Dario Vergassola | L’ironia salva la vita dall’ansia Sono terrorizzato dalle persone che non ridono

Questa sera a Milano, Dario Vergassola ha raccontato le sue “Storie sconcertanti” in un evento tra amici. Tra risate e battute, il comico ha spiegato come l’ironia lo aiuti a superare l’ansia, e ha confessato di avere paura delle persone che non ridono. Una serata semplice al bar sotto casa, dove si scherza di tutto e il clima diventa meno pesante.

Milano – Una serata fra amici. Tranquilli al bar sotto casa. Dove si ride. Di tutto. E il mondo fa un pizzico meno paura. Questo il gusto con Dario Vergassola. Irriverente, certo. Fra gli ultimi frequentatori della vera satira (anche politica). Ma sempre accogliente. Uno del gruppo. Come si può scoprire ancora una volta domani al Teatro Sociale di Busto Arsizio con "Storie sconcertanti". Mosaico di racconti, spunti, bizzarrie. A due passi da Milano. Dario Vergassola nel corso di una puntata del programma Rai, Ciao Maschio, Roma 8 aprile 2025. ANSAMAURIZIO BRAMBATTI Vergassola, cosa succede sul palco? "Guarda, io sono un monologhista senza memoria, ogni volta mi dimentico un pezzo, ne aggiungo un altro, poi torno alla mia manciata di canzoni evergreen che per fortuna sono molto brevi, visto che l'attenzione delle persone è quel che è.

