le prime pagine di oggi

Questa mattina le notizie principali arrivano dagli Stati Uniti, con Donald Trump che rinnova la sua minaccia all’Iran. Nel frattempo, in Italia, Giorgia Meloni si è recata a Niscemi per una visita ufficiale. È stata anche confermata la data del referendum sulla giustizia e si parla delle partite delle squadre italiane in Champions League. Sono giorni intensi, pieni di eventi che tengono banco in politica e nello sport.

La minaccia di Trump all'Iran, la visita di Meloni a Niscemi, la conferma della data del referendum sulla giustizia, e le squadre italiane in Champions League Su molti giornali di oggi l'apertura è dedicata alle nuove minacce all'Iran del presidente degli Stati Uniti Trump, che in un post sui social network ha scritto di essere pronto a attaccare l'Iran se non accetterà il negoziato per la riduzione del suo programma nucleare. Altri giornali si occupano della visita di ieri della presidente del Consiglio Meloni a Niscemi, colpita da un'enorme frana domenica scorsa, il Fatto si occupa dell'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la Verità cavalca l'"allarme criminalità", e Libero va contro i professori di sinistra.

