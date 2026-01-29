Le previsioni meteo di oggi 29 gennaio ad Avellino

Questa mattina ad Avellino il cielo è coperto da nuvole dense e si sono registrate deboli piogge. Nel corso della giornata, le piogge si ridurranno e il cielo si farà più sereno, arrivando a essere poco nuvoloso in serata. Sono previsti circa 2 millimetri di pioggia nelle prossime ore.

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1688m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: vento.

