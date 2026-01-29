Le pagelle di Napoli-Chelsea i voti | i top e i flop del match di Champions League
Questa sera al Maradona il Napoli ha perso 2-3 contro il Chelsea nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri hanno segnato con Vergara e Hojlund, ma non sono bastati a evitare la sconfitta. La partita è stata intensa, con momenti di pressione da entrambe le squadre. Ora il Napoli guarda avanti, con i giocatori che dovranno analizzare i punti deboli e migliorare in vista delle prossime competizioni.
Il Napoli conclude la League Phase della Champions League in casa con il Chelsea. La partita del Maradona si è conclusa con il risultato di 2-3, a segno Vergara e Hojlund per il Napoli,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
