Durante il Giorno della Memoria, il Consiglio d'Europa ha chiamato Francesca Albanese a parlare in Commissione Affari sociali. La sua audizione ha scatenato le polemiche del centrodestra italiano, che non l’ha presa bene. La decisione ha diviso le opinioni e generato un acceso dibattito tra chi sostiene Albanese e chi invece la critica.

Con un blitz durante il Giorno della Memoria, il Consiglio d'Europa ha inserito un'audizione di Francesca Albanese, la controversa relatrice Onu sulla Palestina, in Commissione Affari sociali suscitando la levata di scudi del centrodestra italiano. Proprio nel giorno in cui si ricordava la Shoah la presidenza della commissione ha aggiunto all'ordine del giorno un'audizione della Albanese, operazione che non è sfuggita a Elisabetta Gardini (foto) presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio. L'esponente di Fdi ha scritto al segretario generale dell'assemblea Despina Chatzivassiliou chiedendo "in modo chiaro e diretto di riconsiderare l'invito e di valutarne la cancellazione" e spiegando che "il mantenimento dell'invito rischi di incidere negativamente sulla credibilità e sulla neutralità dell'Assemblea". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le lezioni di Albanese spaccano l'Europa

Approfondimenti su Albanese Palestina

Il dibattito sulle recenti lezioni di Francesca Albanese, relatrice ONU per Palestina e territori occupati, si intensifica in Emilia Romagna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

VI ABBIAMO AVVISATO LE PAROLE DI ALBANESE

Ultime notizie su Albanese Palestina

Argomenti discussi: Podgorica, chiuse le lezioni in lingua albanese; Il dolore della comunità albanese di Saluzzo per la morte di Klaudio; Restare umani: il documento del Liceo Selvatico di Padova; Nota Bene, il Teatro Nuovo di Udine apre le porte alle lezioni-concerto di musica classica.

Le lezioni di Albanese spaccano l'EuropaLa contestata relatrice Onu sulla Palestina va in commissione Affari sociali del Consiglio. Sollevazione dei deputati del centrodestra: Sconcerto e sdegno per questa forzatura ... msn.com

Un caso le lezioni di Albanese in classe. Valditara: «Manderemo gli ispettori»Il webinar a scuola finisce nella bufera: in due istituti della Toscana, infatti, arrivano gli ispettori ministeriali. Sono stati mandati dal ministero dell'istruzione e del merito per fare luce su ... ilmessaggero.it

Il Giornale. . Centrodestra in rivolta per la presenza di Albanese al Consiglio d’Europa; Trump minaccia di colpire l’Iran; a Crans-Montana indagato il responsabile della sicurezza del Comune. Questo e altro su Il Giornale in edicola facebook

A Torino spunta un corso per imparare la cucina albanese facendo beneficenza per approfondire leggi l'articolo qui: x.com