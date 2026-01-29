Le donne del secolo Tre centenarie in più

La città di Ravenna ha tre donne in più che hanno raggiunto i 100 anni. I dati aggiornati al 31 dicembre 2025 mostrano che nel territorio comunale ci sono ora 68 persone oltre i 100 anni, di cui 53 sono donne e 15 uomini. La crescita dei centenari continua, e l’età avanzata di molti di loro fa parlare di una popolazione che invecchia lentamente ma con numeri in aumento.

La città di Ravenna ha tre centenari in più, che si vanno aggiungere ai dati che il Comune rende pubblici e aggiornati al 31 dicembre 2025, che attestano come nel territorio comunale i centenari e ultracentenari siano 68, di cui 15 uomini e 53 donne. E a dimostrazione di come sia il gentil sesso ad invecchiare meglio, sono tre le donne diventate centenarie nell’ultimo weekend: Pasquina Agatensi, Silvana Martini e Bruna Miserocchi. Ognuna con la propria famiglia, circondate anche dall’affetto della comunità, hanno ricevuto gli auguri dell’Amministrazione comunale, per la quale, si legge in un comunicato di palazzo merlato, "festeggiare tre centenarie nello spazio di pochi giorni è un fatto che racconta qualcosa del nostro tessuto sociale e di una qualità della vita che ci si prefigge di preservare e promuovere sempre di più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

