Mendola ha deciso di portare sul palco un concerto unplugged con le sue canzoni più intime. Sarà un viaggio tra brani che parlano d’amore e di ricerca di sé, con testi che raccontano il percorso di una vita tra giovinezza e maturità. Un modo per ascoltare da vicino la sua musica e le sue storie.

Canzoni intime e delicate che parlano d’amore, di ricerca della consapevolezza di sé. Brani che sono una sorta di percorso formativo, dalla giovinezza a oggi, tra anni di vita e di esperienze. Un viaggio personale e profondo nel segno di una verità emotiva, che stasera verrà portato sul palco del Railroad Brewing di Seregno. È il concerto che il cantautore Giuseppe Mendola terrà oggi alle 21 negli spazi del birrificio di via Montello, per un nuovo appuntamento della rassegna “Quanto sei unplugged“ curata dalla cantautrice Giorgia Pelligra, alias Geen. Mendola si esibirà voce e chitarra, in chiave rigorosamente acustica, come vuole il format di queste serate dedicate alla musica dal vivo suonata “senza spina“, un’iniziativa in cui le canzoni si spogliano dell’elettricità per tornare alla loro essenza più pura, intima, diretta, senza filtri, seguendo la parola d’ordine dell’autenticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le canzoni intime di Mendola suoneranno unplugged

