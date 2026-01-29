Le Bambole di pezza annunciano il tour nei club il calendario e i biglietti

La band Le Bambole di Pezza annuncia il suo nuovo tour nei club per il 2026. I concerti si terranno in diverse città tra primavera e estate, e i biglietti sono già disponibili online. La band promette di portare sul palco il suo sound energico, con alcune date già sold out. I fan possono consultare il calendario completo e assicurarsi un posto agli eventi che preferiscono.

Le Bambole di Pezza annunciano il nuovo Club Tour 2026, il calendario completo e i biglietti dei concerti primaverili. Le Bambole di Pezza annunciano il nuovo Club Tour 2026. La band torna a esibirsi nei club, privilegiando spazi che esaltano l'energia e la dimensione diretta del concerto. La grinta dei loro live è infatti un marchio di fabbrica. Il tour segue l'annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Resta con me, una power ballad capace di unire l'impatto emotivo a una scrittura matura, senza rinunciare all'identità rock che le contraddistingue. Le Bambole di Pezza hanno costruito il proprio successo soprattutto dal vivo, con centinaia di concerti in Italia e all'estero, partecipazioni ai principali festival e aperture a grandi nomi della scena rock internazionale come Ska-P, Def Leppard, Mötley Crüe, Sex Pistols ed Editors.

