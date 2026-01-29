Le altre di C il Trapani annuncia altri due acquisti | il gennaio folle della compagine granata

Il Trapani annuncia due nuovi acquisti nel pieno del mercato di gennaio. La squadra granata, dopo settimane di incertezze e voci di possibile esclusione, ora sembra decisa a rafforzarsi. La decisione arriva mentre l’udienza al Tfn, che potrebbe decidere sulla loro esclusione, è stata spostata al 9 marzo. Intanto, il club non perde tempo e mette sul mercato nuovi giocatori, in un mese che si sta rivelando uno dei più movimentati della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua un mese di gennaio sulla montagne russe per il Trapani che in pochi giorni è passato dalla possibile esclusione dal campionato (udienza al Tfn spostata al 9 marzo) a fare mercato. Dopo gli arrivi di Luca Napolitano dalla Sambenedettese (trequartista, 2004), Giuseppe Battimelli dal Bologna (attaccante, 2005) e di Marco Perri in prestito dal Picerno (difensore, classe 2004), oggi attraverso i social il presidente Antonini ha annunciato gli arrivi di altri due calciatori che andranno a rimpolpare la rosa di mister Aronica che continua a perdere i suoi pezzi pregiati.

