Lazio-Genoa probabili formazioni | le scelte di Sarri e De Rossi

Venerdì sera allo stadio Olimpico, Lazio e Genoa si affrontano nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A. Sarri e De Rossi devono decidere le formazioni, con tante incognite e poche certezze. La partita si gioca alle 20.45 e promette di essere una sfida intensa.

Lazio-Genoa, in programma venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, è l'anticipo della 23esima giornata di serie A. Arbitra Zufferli. Il Grifone è reduce dalla bella vittoria al Ferraris contro il Bologna, mentre i biancocelesti hanno pareggiato 0-0 in casa del Lecce.

