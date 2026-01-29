Lavoro festivo notturno e a turni | tassati al 15% salvo rinuncia del dipendente Come funziona

I datori di lavoro devono trattenere le tasse direttamente in busta paga per il lavoro svolto durante le festività, di notte o a turni. La ritenuta fiscale è del 15%, a meno che il dipendente non scelga di rinunciare. In sostanza, il datore di lavoro versa le imposte all’erario al momento del pagamento, e questa procedura riguarda anche le addizionali regionali e comunali.

I datori di lavoro sono tenuti ad operare in busta paga le ritenute fiscali per conto dell'Erario a carico dei lavoratori dipendenti e a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e addizionali regionali e comunali. Per aumentare il netto mensile dei dipendenti la Manovra di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, numero 199) introduce un'aliquota fiscale ridotta sulle somme che l'azienda riconosce per maggiorazioni e indennità derivanti dal lavoro notturno, festivo o a turni. Analizziamo la novità in dettaglio.

