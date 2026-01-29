Lavori per la Sp19 | intervento da 1,2 milioni di euro

La strada provinciale 19 tra Carpineti e Toano si ferma per lavori di circa 1,2 milioni di euro. Il ponte sul Secchia, al km 2+700, sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria. La decisione è stata presa e i lavori partiranno a breve, con l’obiettivo di mettere in sicurezza la struttura e migliorare la viabilità nella zona.

Via libera all’intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla Strada provinciale 19 Valesecchia, al km 2+700 sul fiume Secchia, in località Mulino di Corneto, tra i Comuni di Carpineti e Toano, per un importo di 1.200.000 euro. Dopo le proteste dei cittadini che chiedevano alla Provincia l’intervento segnalando la pericolosità del ponte. In un comunicato la Provincia di Reggio Emilia rende noto che ha approvato l’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura, nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori per la Sp19: intervento da 1,2 milioni di euro Approfondimenti su Sp19 Lavori Ferrovie, lavori di potenziamento tecnologico sulla linea Tirrenica: intervento da 140 milioni di euro A partire dal 7 gennaio, Rete Ferroviaria Italiana avvia interventi di potenziamento tecnologico sulla linea Tirrenica, con un investimento di 140 milioni di euro. Al via il lavori sulla Sp68. Intervento da 3,1 milioni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sp19 Lavori Argomenti discussi: Lavori per la Sp19: intervento da 1,2 milioni di euro; Ponte sulla SP19 tra Carpineti e Toano: intervento da 1.200.000,00 euro per la manutenzione straordinaria; Portale - Castel San Pietro Terme, limitazioni sulla SP19 S.Carlo dal 27/1/2026; Ponte sulla SP19, via ai lavori di messa in sicurezza. Lavori per la Sp19: intervento da 1,2 milioni di euroDopo le proteste dei cittadini per la scarsa sicurezza del ponte, la Provincia annuncia il via libera alla manutenzione straordinaria ... ilrestodelcarlino.it Ponte sulla SP19, via ai lavori di messa in sicurezza1,2 milioni di euro per migliorare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale sul ponte della SP19, un’arteria strategica per i collegamenti tra ... redacon.it Per lavori di ispezione degli scarichi posti al sottopasso di via Ragazzi del ’99, si rende necessaria la chiusura della via indicata al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, pertanto ORDINA dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del 29/01/2026: - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.