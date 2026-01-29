Lavori per la Sp19 | intervento da 1,2 milioni di euro

La strada provinciale 19 tra Carpineti e Toano si ferma per lavori di circa 1,2 milioni di euro. Il ponte sul Secchia, al km 2+700, sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria. La decisione è stata presa e i lavori partiranno a breve, con l’obiettivo di mettere in sicurezza la struttura e migliorare la viabilità nella zona.

Via libera all’intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla Strada provinciale 19 Valesecchia, al km 2+700 sul fiume Secchia, in località Mulino di Corneto, tra i Comuni di Carpineti e Toano, per un importo di 1.200.000 euro. Dopo le proteste dei cittadini che chiedevano alla Provincia l’intervento segnalando la pericolosità del ponte. In un comunicato la Provincia di Reggio Emilia rende noto che ha approvato l’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura, nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

