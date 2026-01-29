lavori infiniti a codogno con scalini insuperabili

A Codogno, i lavori in stazione sembrano non finire mai. La sala d’attesa resta chiusa e le barriere architettoniche sono ancora lì, creando disagi ai viaggiatori. Nonostante gli annunci, nulla è cambiato e i pendolari devono fare i conti con scalini insuperabili e spazi ancora inaccessibili.

I lavori in stazione sono finiti? Macché. La sala d’attesa è ancora chiusa, le barriere architettoniche presenti. Uno scalo a due velocità, secondo i pendolari. Che ribadiscono: se da una parte decollerà a breve il progetto di pedonalizzazione di piazzale Cadorna, a ricucire il tessuto urbano con piazzale Polenghi Lombardo, dall’altra nonostante l’annuncio il fabbricato viaggiatori è ancora incompleto con scalini insuperabili, sala d’aspetto sbarrata e una ristrutturazione al palo. "Bene i lavori su piazzale Cadorna ma gli utenti giornalieri dei treni non ne vedono l’urgenza rispetto all’adeguamento dei binari, dove transitano la maggioranza dei convogli, e al completamento dell’installazione degli ascensori – spiega Filippo Falco, rappresentante di Codogno del Comitato Lodi-Sud Milano – Al netto dei due ascensori già aperti, i lavori su piazzale Cadorna sembrano più utili alla città che alle esigenze di viaggiatori a ridotta mobilità e non. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Da marzo 2024, la biblioteca cittadina è interessata da lavori di ristrutturazione che hanno portato alla chiusura temporanea delle sale e a disagi per gli utenti.

Stazione di Codogno, cantiere a rilento: per rifare l’area esterna aggiunti 200 giorni di lavoriCodogno (Lodi), 6 ottobre 2025 – Rivoluzione in vista nella parte esterna della stazione ferroviaria di Codogno: il progetto di Rfi è pronto e, dopo la condivisione con l’amministrazione comunale che ... ilgiorno.it

I lavori all’esterno della stazione di Codogno: alcuni permessi mancano ancora ma intanto parte il divieto di sostaCodogno (Lodi), 11 dicembre 2025 – Conto alla rovescia per il cantiere di riqualificazione della parte esterna della stazione: lunedì entrerà in vigore l’ordinanza che prevede il divieto di sosta in ... ilgiorno.it

