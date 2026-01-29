Lavoreremo da grandi recensione | Antonio Albanese ha fatto un film mattissimo e irresistibile

Antonio Albanese torna sul grande schermo con una commedia che fa ridere e riflettere allo stesso tempo. Il film, pieno di ritmo e situazioni folli, ritrae in modo scherzoso una generazione che si sente persa. Albanese mette in scena un racconto teatrale, divertente e senza freni, che cattura subito l’attenzione. La sua regia e le battute veloci rendono il film irresistibile. È uno di quei lavori che restano nella testa, anche dopo aver spento il film.

Albanese struttura una commedia fuori controllo che racconta, in chiave teatrale, folle e divertente, una generazione "sconfitta". Sconfitta, tenera e umana. Notevole. Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese è un film illuminante nella sua decadente ma bellissima parabola umana, in un riflesso che diventa metafora di una "generazione sconfitta". In mezzo, la ricerca esatta dell'assurdo, bagnata (anzi, inzuppata) nell'acqua dolce - la citazione al suo esordio registico, datato 1997, è notevole - di una provincia che diventa perfetto palcoscenico in cui tutto cambia pur restando uguale, generando quel perfetto cortocircuito che ha fatto grande la commedia all'italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lavoreremo da grandi, recensione: Antonio Albanese ha fatto un film mattissimo (e irresistibile) Approfondimenti su Antonio Albanese Lavoreremo da Grandi | Il trailer del nuovo film di Antonio Albanese Lavoreremo da grandi, arriva al cinema il nuovo film di Antonio Albanese La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Antonio Albanese Lavoreremo da grandi, recensione: Antonio Albanese ha fatto un film mattissimo (e irresistibile)Antonio Albanese dirige Lavoreremo da grandi, una commedia fuori controllo che racconta, in chiave teatrale, folle e divertente, una generazione sconfitta. Notevole. movieplayer.it Antonio Albanese: Lavoreremo da grandi è un film pieno di speranzaRoma, 29 gen. (askanews) - Una notte che finisce fuori controllo per un gruppo di amici, tra imprevisti e situazioni improbabili, nella tranquillità di una piccola provincia sul lago, dove di consueto ... libero.it Antonio #Albanese: "Lavoreremo da grandi" è un film pieno di speranza #cinema x.com Questa domenica a Che Tempo Che Fa siamo felici di ospitare Antonio Albanese con il suo nuovo film da regista “Lavoreremo da grandi” - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.