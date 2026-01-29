Lavoratori sottopagati salta dal decreto Pnrr lo scudo agli imprenditori | Dubbi dagli uffici del Quirinale

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Pnrr, ma ci sono già polemiche. Secondo alcune fonti, lo scudo per gli imprenditori sui lavoratori sottopagati non ci sarà più. Questo cambia le carte in tavola per molte aziende e lavoratori che si aspettavano regole più chiare. Ora si aspettano chiarimenti ufficiali e possibili interventi.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via al nuovo decreto Pnrr. Salta però, secondo diverse fonti, lo scudo per gli imprenditori sui lavoratori sottopagati. La norma, come anticipato dal Fatto Quotidiano, compariva in diverse bozze e prevedeva che i lavoratori sottopagati perdessero il diritto di recuperare gli arretrati. La norma non sarebbe neanche arrivata in Cdm. Un dietrofront dovuto, secondo ambienti parlamentari della maggioranza, anche all'interlocuzione con gli uffici del Quirinale che avrebbero espresso dubbi tecnici sulla norma. "Giustizia è fatta", hanato i parlamentari del Movimento 5 stelle nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato, esultando per lo stralcio della norma.

