lavoratori sfruttati torna la norma salva aziende

Il governo prova di nuovo a inserire la norma salva-aziende, che permette di aggirare le tutele per i lavoratori sottopagati. La proposta era stata inserita a dicembre nella legge di Bilancio, poi tolta, e ora riappare in una bozza dell’ultimo decreto Pnrr. La misura rischia di riaccendere le polemiche sui diritti dei dipendenti in situazioni di sfruttamento.

Nuovo tentativo del governo di inserire la norma salva-imprenditori sui lavoratori sottopagati. Inserita a dicembre nella legge di Bilancio e poi espunta, la norma è ora contenuta in una bozza dell’ultimo decreto Pnrr. Si stabilisce che i datori di lavoro che, sulla base di quanto accertato dai giudici, non pagano i propri lavoratori conformemente all’articolo 36 della Costituzione sulla retribuzione proporzionata, non possano essere condannati al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente al deposito del ricorso se hanno applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nel nuovo testo del decreto Pnrr spunta una norma che protegge i datori di lavoro.

