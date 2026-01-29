Lavoratori fragili | la legge 106 amplia la 104 cosa cambia

La legge 1062025 amplia le protezioni per i lavoratori fragili, introducendo novità che cambiano il modo di tutelare chi ha problemi di salute. È una svolta concreta: più diritti, più garanzie per chi rischia di perdere il lavoro o di affrontare difficoltà sul posto. La legge è già in vigore e in molti si chiedono cosa cambia davvero in pratica.

La tutela dei lavoratori fragili assume una nuova dimensione con la Legge 1062025, oggi pienamente operativa e già capace di modificare in modo significativo il quadro dei diritti legati alla salute e alla conservazione del posto di lavoro. Il provvedimento non sostituisce la storica Legge 1041992, ma ne amplia la portata introducendo strumenti pensati per rispondere a un Paese che invecchia, a un mercato del lavoro sempre più esposto alle patologie croniche e a un numero crescente di persone che necessitano di cure continuative. Il legislatore ha scelto di rafforzare la protezione sociale senza compromettere la sostenibilità delle imprese, puntando su un principio chiaro: chi affronta una malattia grave non deve temere di perdere il lavoro. 🔗 Leggi su Tpi.it

