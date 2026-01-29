Lavoratori call center | Noi beffati nessun rientro a Treglio E in tre si dimettono

I lavoratori del call center della Asl di Teramo si trovano ancora senza possibilità di tornare alla sede di Treglio. A una settimana dalla riunione in assessorato a Pescara, nessuna novità concreta è arrivata. Tre operatori si sono già dimessi, e gli altri aspettano ancora una risposta chiara sulle promesse fatte.

A una settimana dall'incontro in Regione, nessun passo concreto è stato compiuto per "congelare" i viaggi degli operatori dall'area frentana a Teramo. Gli operatori: "Aspettano che ci dimettiamo tutti" Nessun rientro nella sede di Treglio per gli operatori del call center della Asl di Teramo. A una settimana dalla riunione tenutasi mercoledì scorso, 21 gennaio, presso l’assessorato al lavoro di Pescara, non è stato compiuto alcun passo concreto per dare seguito agli impegni assunti. Nel corso dell’incontro – a cui erano presenti gli assessori regionali Nicoletta Verì e Tiziana Magnacca, i direttori generali delle Asl di Chieti, Teramo e Pescara e le organizzazioni sindacali - era stato concordato di consentire, per un periodo minimo di 60 giorni, il rientro degli operatori del call center presso la sede di Treglio, più vicina ai luoghi di residenza degli stessi (Vasto, Ortona, Lanciano, Atessa, Fossacesia, Archi), al fine di alleviare una condizione lavorativa divenuta ormai insostenibile.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Lunedì 21 alle ore 11, nella sala Pastore dell’assessorato alle Attività produttive a Pescara, si terrà una riunione urgente dedicata ai lavoratori dei call center coinvolti nel cambio di appalto della Cup-call della Asl di Teramo.

La situazione dei lavoratori del call center di Treglio, impegnati nella commessa della Asl di Teramo, ripropone il tema del rispetto e delle condizioni di lavoro.

