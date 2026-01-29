Lattanzi consulente dell’Accademia Si sollevano dubbi sull’opportunità

Lattanzi, consulente dell’Accademia, si trova al centro di un dibattito dopo le ultime dichiarazioni. Alcuni sollevano dubbi sulla sua scelta di operare in campo privato, considerando il ruolo pubblico che ricopre. La questione divide opinioni e accende il dibattito tra chi chiede più trasparenza e chi difende la libertà di scelta professionale.

"Il ‘caso Lattanzi’ apre un dibattito sull’opportunità di agire in campo privato quando si hanno ruoli pubblici". Questo il parere del consigliere Matteo Martinelli dopo l’ultimo consiglio comunale: la vittoria dell’assessore Mario Lattanzi (nella foto) nel bando dell’Accademia per una consulenza da 50mila euro. Il tema era stato introdotto da un’interrogazione del consigliere Filippo Mirabella, che aveva sollevato il problema di opportunità. Per l’opposizione era intervenuta anche Maria Mattei, ritenendo ‘politicamente discutibile’ la scelta dell’assessore. Lunga l’analisi di Martinelli che, partendo dall’incarico, allarga il discorso al Pd cittadino, invitando ad alcune riflessioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

