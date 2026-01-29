Un uomo di 39 anni di Pontinia è stato fermato a Latina con 51 bulbi di papavero. La polizia lo ha arrestato perché li aveva nascosti, pensando di usarli per i braccianti. Ora rischia di finire nei guai per detenzione di droga.

È scattato a Latina un deferimento in stato di libertà e 51 bulbi di papavero sono stati sequestrati. Un uomo di 39 anni, residente a Pontinia e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di controlli mirati al contrasto della criminalità comune e, in particolare, del traffico di sostanze stupefacenti. Controlli intensificati e atteggiamento sospetto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, quando i militari della Stazione di Latina Borgo Grappa hanno fermato l’uomo mentre viaggiava a bordo di una minicar. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Latina, 39enne nei guai: fermato con 51 bulbi di papavero destinati ai braccianti, come vengono utilizzati

