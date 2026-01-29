L' Atalanta pasticcia in difesa poi Sulemana spreca | la Dea cade in casa dell' Union SG

L'Atalanta sbaglia troppo in difesa e finisce per perdere in casa dell'Union SG. I bergamaschi combinano errori già all'inizio, con Hien e Kossounou che pasticciano. Poi Khalaili trova il gol senza troppi ostacoli, approfittando di un'uscita sbagliata della difesa nerazzurra. Sulemana aveva una buona occasione per rimettere in piedi la partita, ma spreca. La squadra di Gasperini torna a casa senza punti, lasciando molte domande sulla fase difensiva.

Hien e Kossounou pasticciano in avvio, poi Khalaili viene lasciato completamente solo e trova senza difficoltà il vantaggio belga. L’occasione del pareggio per l'Atalanta capita a Sulemana allo scadere, ma l’attaccante spreca da due passi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Atalanta pasticcia in difesa, poi Sulemana spreca: la Dea cade in casa dell'Union SG Approfondimenti su Atalanta Union SG Atalanta ko a Bruxelles con Union SG, Dea ai playoff di Champions L’Atalanta perde 1-0 a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise e lascia sfumare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Union SG-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni Questa sera alle 21:00 si gioca l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League tra Union SG e Atalanta. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Atalanta Union SG Argomenti discussi: Champions, l'Atalanta va ai playoff fischiata: Palladino cambia tutto e la squadra perde malamente; Atalanta, che scivolone a Bruxelles: atteggiamento sbagliato e turnover, la Dea cade con l'Union; Champions, Napoli ko ed eliminato, l'Inter vince ma va ai ply off con Juventus e Atalanta. Svilar pasticcia e Scalvini ringrazia: Atalanta avanti sulla Roma dopo 12 minutiAtalanta avanti sulla Roma grazie a Giorgio Scalvini al 12'. Azione nata da un corner battuto dalla sinistra da Zalewski sul quale Svilar pasticcia. La palla finisce addosso a Scalvini che era saltato ... tuttomercatoweb.com Santo Viglianesi. . #Neschio post partite: "Mi sono messo con 4 schermi per seguire tutte e 4 le partite." #BVBInter 0-2 #NapoliChelsea 2-3 #ASMonacoJuve 0-0 #UnionSGAtalanta 1-0 facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.