Howtan Re, scultore iraniano trasferitosi in Italia negli anni Settanta, parla con dolore delle tensioni in Iran. Dice che ogni notizia da lì lo colpisce e lo rende triste. Chiede azioni concrete da parte di Trump per cambiare la situazione nel suo paese. Il suo cuore è pieno di angoscia e di speranza.

"Il mio cuore è pieno di angoscia e tristezza. Ogni notizia dall'Iran è un colpo al mio spirito". A dirlo è Howtan Re, scultore iraniano trasferitosi in Italia negli anni Settanta per sfuggire al regime oppressivo. "La ferita della mia separazione dalla patria è riaperta, e sento il dolore di chi continua a lottare per la libertà", dice oggi in una lunga intervista con l'Adnkronos, "Tuttavia, c'è anche una forte determinazione in me: voglio che la mia voce e quella di altri siano ascoltate. La mia sensibilità verso il mio popolo è profonda e mi spinge a continuare a combattere attraverso la mia arte". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'artista Howtan Re: "Per l'Iran momento decisivo, da Trump vorrei azioni concrete"

Approfondimenti su Howtan Re

In un momento di grande tensione in Iran, l'artista Howtan Re ha lanciato un appello a pregare per la sua nazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Caracciolo a Otto e mezzo: Trump, l'Iran e la Cina

Ultime notizie su Howtan Re

Argomenti discussi: Iran: il Risveglio di un Popolo. Intervista all’artista Howtan Re; Il mondo deve agire ora. L'appello della modella Behamin Barootkoob per l'Iran.

L'artista Howtan Re: Per l'Iran momento decisivo, da Trump vorrei azioni concreteLo scultore iraniano all'Adnkronos: Il sacrificio di tante persone innocenti non sia vano, fondamentale ora agire e non limitarsi a fare propaganda ... msn.com

Pregate per noi. L'appello dell'artista Howtan Re contro gli ayatollahL'artista ha invitato tutti a supportare i giovani che stanno affollando le strade dell'Iran per lottare contro il regime, per costruire un futuro migliore ... msn.com

#Iran: il #Risveglio di un #Popolo. Intervista all’#artista #HowtanRe Mente, Cuore e Macchina di Maria Punzo Coach facebook

Fino al 25.01.26, Palazzo de’ Nordis di Cividale ospita la mostra “Holy Pop” firmata da Howtan Re, artista che sviluppa da tempo un linguaggio che somma l’estetica delle icone con le folgorazioni visive del pop. x.com