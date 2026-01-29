L’Arte della bellezza con l’Archeosofica
Sabato 31 gennaio, alle 17, l’Associazione Archeosofica di Arezzo apre le porte a un nuovo ciclo di incontri intitolato “L’Arte della Bellezza”. L’appuntamento si svolge in via Alessandro Dal Borro 58, nella zona Pescaiola. La discussione si concentrerà sull’arte e sulla bellezza, con un approccio pratico e diretto.
Arezzo, 29 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio, alle ore 17, partirà un nuovo ciclo di incontri dal titolo “L’Arte della Bellezza”, presso la sede dell ’Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola). Dopo il successo delle conferenze dedicate all’opera di Dante Alighieri, in questo ciclo verranno affrontati gli aspetti principali di quella complessa espressione d’arte che è l’iconografia sacra: dalla storia alla dottrina, dal simbolismo alla tecnica pratica, sino all’iconognosia, ovvero alla conoscenza dell’immagine a scopi di elevazione spirituale, come uno dei mezzi ascetici di primaria importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Arezzo Archeosofica
Arte e bellezza contro i «khmer rossi» della cultura
In un mondo segnato da ombre e distruzioni, l’arte e la bellezza si ergono come simboli di resistenza e identità.
Sofitel Villa Borghese. Arte, cultura, bellezza con un cuore ’green’
Il Sofitel Villa Borghese offre un’esperienza unica di eleganza e sostenibilità nel cuore di Roma.
Ultime notizie su Arezzo Archeosofica
Argomenti discussi: Può l’arte salvare una città? La bellezza scomoda di Gibellina; Ad Ascoli Piceno l’arte sacra contemporanea diventa speranza; Alla ricerca della bellezza ora su EWTN+; Il sogno di bellezza di Valentino Garavani.
’Nelle regole della bellezza’. Arte, natura e tecnologiaDopo la scossa dell’evento di Marina Abramovic, il Centro Arti Visive Pescheria torna ad essere protagonista con un nuovo progetto che indaga le connessioni tra arte natura e tecnologia. Oggi alle ore ... ilrestodelcarlino.it
SCIENZAinATTO/ Arte, bellezza e cultura: il nuovo ABC della saluteArte e cultura non solo incidono sul benessere psicofisico, ma stimolano in modo positivo specifiche aree celebrali, costituendo quindi una forma di welfare culturale. La fruizione dell’arte nelle sue ... ilsussidiario.net
Arte Bellezza Conoscenza - facebook.com facebook
“Rinascita”: prevenzione, arte, bellezza e solidarietà x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.