Sabato 31 gennaio, alle 17, l’Associazione Archeosofica di Arezzo apre le porte a un nuovo ciclo di incontri intitolato “L’Arte della Bellezza”. L’appuntamento si svolge in via Alessandro Dal Borro 58, nella zona Pescaiola. La discussione si concentrerà sull’arte e sulla bellezza, con un approccio pratico e diretto.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio, alle ore 17, partirà un nuovo ciclo di incontri dal titolo “L’Arte della Bellezza”, presso la sede dell ’Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola). Dopo il successo delle conferenze dedicate all’opera di Dante Alighieri, in questo ciclo verranno affrontati gli aspetti principali di quella complessa espressione d’arte che è l’iconografia sacra: dalla storia alla dottrina, dal simbolismo alla tecnica pratica, sino all’iconognosia, ovvero alla conoscenza dell’immagine a scopi di elevazione spirituale, come uno dei mezzi ascetici di primaria importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Arte della bellezza con l’Archeosofica

Approfondimenti su Arezzo Archeosofica

In un mondo segnato da ombre e distruzioni, l’arte e la bellezza si ergono come simboli di resistenza e identità.

Il Sofitel Villa Borghese offre un’esperienza unica di eleganza e sostenibilità nel cuore di Roma.

