L' arte del rimontare | Catanzaro super mentre Venezia e Frosinone

Il Catanzaro di Aquilani ha conquistato tre vittorie e quattro pareggi, partendo spesso da situazioni difficili. La squadra si è dimostrata forte nel rimontare e recuperare punti, sorprendendo molti e mantenendo viva la corsa in campionato. Venezia e Frosinone, invece, faticano a risalire, evidenziando le difficoltà delle loro stagioni.

L’ultima rimonta risale all’8 dicembre scorso quando, al gol di Mendes, il Catanzaro per stendere il Modena ha risposto con Antonini e il rigore nel recupero di Pittarello. La squadra di Aquilani arrivava dalla vittoria sull’Entella e dal 3-3 con il Pescara, tutte partite in cui i calabresi sono andati sotto prima di rimettere le cose a posto e tornare a casa con almeno un punto. Le successive tre vittorie con Avellino, Bari e Cesena sono arrivate indirizzando fin da subito la gara, ma è proprio il Catanzaro a comandare la classifica delle squadre che hanno racimolato più punti da situazioni di svantaggio: ben 13. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Frosinone in dieci agguanta il Monza all'88'. Venezia, tre gol al Catanzaro e -1 dalla vetta

Nel weekend di calcio, il Frosinone conquista un pareggio all'88' contro il Monza, restando in corsa.

Serie B, le migliori in casa e in trasferta: Venezia super al Penzo, fuori Frosinone e Cesena top

La classifica della Serie B cambia notevolmente analizzando solo le partite casalinghe o quelle disputate in trasferta.

