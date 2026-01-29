L' arte del rimontare | Catanzaro super mentre Venezia e Frosinone
Il Catanzaro di Aquilani ha conquistato tre vittorie e quattro pareggi, partendo spesso da situazioni difficili. La squadra si è dimostrata forte nel rimontare e recuperare punti, sorprendendo molti e mantenendo viva la corsa in campionato. Venezia e Frosinone, invece, faticano a risalire, evidenziando le difficoltà delle loro stagioni.
L’ultima rimonta risale all’8 dicembre scorso quando, al gol di Mendes, il Catanzaro per stendere il Modena ha risposto con Antonini e il rigore nel recupero di Pittarello. La squadra di Aquilani arrivava dalla vittoria sull’Entella e dal 3-3 con il Pescara, tutte partite in cui i calabresi sono andati sotto prima di rimettere le cose a posto e tornare a casa con almeno un punto. Le successive tre vittorie con Avellino, Bari e Cesena sono arrivate indirizzando fin da subito la gara, ma è proprio il Catanzaro a comandare la classifica delle squadre che hanno racimolato più punti da situazioni di svantaggio: ben 13. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Catanzaro Rimontare
Il Frosinone in dieci agguanta il Monza all'88'. Venezia, tre gol al Catanzaro e -1 dalla vetta
Nel weekend di calcio, il Frosinone conquista un pareggio all’88’ contro il Monza, restando in corsa.
Serie B, le migliori in casa e in trasferta: Venezia super al Penzo, fuori Frosinone e Cesena top
La classifica della Serie B cambia notevolmente analizzando solo le partite casalinghe o quelle disputate in trasferta.
Ultime notizie su Catanzaro Rimontare
Argomenti discussi: Un Bologna da allarme rosso; L’ombra di una sicurezza in salsa trumpiana si abbatte sull’Italia. Occhio ai decreti Minneapolis; Disastro Atalanta, si fa rimontare in casa dall’Athletic per 3-2: secondo tempo da dimenticare; La Fiorentina si fa rimontare dal Como ed esce dalla Coppa Italia.
L'arte del rimontare: Catanzaro super, mentre Venezia e FrosinoneLa squadra di Aquilani ha strappato tre vittorie e quattro pareggi partendo da situazione di svantaggio ... msn.com
https://www.catanzaroinforma.it/arte-e-cultura/2026/01/28/un-ciclo-di-incontri-sul-passato-presente-e-futuro-di-catanzaro-alla-libreria-coriolano/401623/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.