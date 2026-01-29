L' arte del rimontare | Catanzaro super mentre Venezia e Frosinone

Il Catanzaro di Aquilani ha conquistato tre vittorie e quattro pareggi, partendo spesso da situazioni difficili. La squadra si è dimostrata forte nel rimontare e recuperare punti, sorprendendo molti e mantenendo viva la corsa in campionato. Venezia e Frosinone, invece, faticano a risalire, evidenziando le difficoltà delle loro stagioni.

L'ultima rimonta risale all'8 dicembre scorso quando, al gol di Mendes, il Catanzaro per stendere il Modena ha risposto con Antonini e il rigore nel recupero di Pittarello. La squadra di Aquilani arrivava dalla vittoria sull'Entella e dal 3-3 con il Pescara, tutte partite in cui i calabresi sono andati sotto prima di rimettere le cose a posto e tornare a casa con almeno un punto. Le successive tre vittorie con Avellino, Bari e Cesena sono arrivate indirizzando fin da subito la gara, ma è proprio il Catanzaro a comandare la classifica delle squadre che hanno racimolato più punti da situazioni di svantaggio: ben 13.

