L’Ariete Pvp non si ferma Ecco le amichevoli di lusso

L’Ariete Pvp non si ferma. Nonostante la pausa nel campionato di B2 femminile, la squadra continua a lavorare duramente in palestra. Sono state organizzate amichevoli di lusso per mantenere alta la forma e prepararsi al meglio per la ripresa. I giocatori si allenano con intensità e non mollano, pronti a ripartire appena possibile.

L’Ariete Pvp tiene caldi i muscoli. La pausa in B2 femminile non interrompe il lavoro in casa pratese. Coach Nuti non si fida, quindi per tenere alta l’attenzione e mantenere la forma fisica del gruppo il tecnico pratese non si accontenta dei semplici allenamenti e ha deciso di far svolgere alle sue ragazze una serie di amichevoli. Già affrontate Castelfiorentino e Liberi e Forti in due diversi test-match, adesso l’attenzione è tutta sulla prima edizione del "Trofeo Pediatrica", in programma dopodomani a Figline Valdarno. Un torneo di alto livello e quindi un bel test per Prato, che sfiderà la Passione Valdarno Volley (serie B1), l’Asd Vitt Chiusi (capolista nel Girone G della Serie B2) e la Torneria TMM Magione Volley (serie B1). 🔗 Leggi su Lanazione.it

