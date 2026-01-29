L' area ex Tubimar sarà destinata alla costruzione riparazione e allestimento di grandi e super yacht

L’Autorità di sistema portuale di Ancona ha deciso di trasformare l’area ex Tubimar in un hub per grandi e super yacht. Dopo l’incendio di settembre 2020, l’area è rimasta chiusa e in parte danneggiata. Ora, il progetto prevede lavori di riqualificazione per ripristinare le strutture e rilanciare uno dei settori più importanti del porto. La nuova destinazione mira a creare un polo di eccellenza per la costruzione e la riparazione di imbarcazioni di lusso.

La riorganizzazione dell'area, prevista dalla Deliberazione n. 252024, punta con decisione a favorire lo sviluppo della cantieristica nautica e navale, in linea con le strategie del Documento di programmazione strategica di sistema. Spiega Matteo Vichi, componente del comitato di gestione del Porto dorico in rappresentanza del Comune di Ancona: «Il progetto prevede la realizzazione di due lotti produttivi per circa 33.000 mq complessivi, destinati esclusivamente alla costruzione, riparazione e allestimento di grandi yacht e superyacht». Si tratta «di un'opportunità unica per attrarre imprese altamente specializzate e consolidare la posizione di Ancona come polo di eccellenza della cantieristica italiana».

