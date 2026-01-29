L’Apple Watch può prevedere in anticipo un arresto cardiaco prima che si abbiano i sintomi | come funziona il nuovo progetto del San Raffaele e del Politecnico di Milano

Questa mattina il San Raffaele e il Politecnico di Milano hanno presentato un nuovo progetto che potrebbe cambiare il modo di prevenire gli arresti cardiaci. Grazie all’Apple Watch, i ricercatori sperano di individuare in anticipo i segnali di un arresto cardiaco prima che si manifestino i sintomi. Se tutto andrà come previsto, lo smartwatch potrebbe diventare uno strumento fondamentale per salvare vite, permettendo di intervenire prima che sia troppo tardi.

Lo smartwatch potrebbe intercettare un arresto cardiaco prima che si avvertano i suoi sintomi, anticipando in questo modo le cure e aumentando così le chance di sopravvivenza. È quello che promette Time-care, l’ambizioso progetto di ricerca che vede alleati l’Irccs Ospedale San Raffaele e il Politecnico di Milano. L’obiettivo è ambiziosissimo: trasformare i comuni smartwatch in sentinelle capaci di prevedere un arresto cardiaco prima che accada, ribaltando completamente il concetto di soccorso. In cardiologia esiste una regola ferrea: il tempo è vita. In caso di arresto cardiaco, ogni minuto che passa senza un intervento riduce drasticamente le possibilità di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Apple Watch può prevedere in anticipo un arresto cardiaco prima che si abbiano i sintomi: come funziona il nuovo progetto del San Raffaele e del Politecnico di Milano Approfondimenti su Apple Watch San Raffaele Chi è Marco Centenari, il Ceo del Gruppo San Donato e nuovo amministratore unico del San Raffaele di Milano Tumori del colon retto, Int Milano in progetto Ue che punta a prevedere efficacia immunoterapia Impact CRC è un progetto di ricerca europeo promosso da Int Milano, finalizzato a comprendere i fattori che influenzano la risposta alle immunoterapie nei pazienti con tumore del colon retto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Apple Watch San Raffaele Argomenti discussi: Apple presenta il nuovo cinturino Black Unity per Apple Watch; Apple Watch Series 11 finalmente in sconto. Scopri l'offerta su Amazon; Komoot sbarca su Apple Watch: ora puoi lasciare il telefono a casa; Apple Watch in offerta su Amazon: Series 11, SE 3 e Ultra 3 a confronto, ce n'è uno per ogni polso. Studio: Apple L'orologio rileva la fibrillazione atriale meglio del check-up medico standardUn nuovo studio dimostra che l'orologio Apple può avvertire dei problemi cardiaci e quindi potenzialmente salvare delle vite. L'uso di un dispositivo indossabile offre addirittura dei vantaggi rispett ... notebookcheck.it Utente Apple Watch affida i suoi dati a ChatGPT Salute: i risultatiChatGPT Salute, integrato con Apple Salute, fornisce valutazioni sanitarie inaccurate e incoerenti: l'IA non sostituisce il parere medico. tech.everyeye.it Apple Watch Series 11 finalmente in sconto. Scopri l'offerta su Amazon Più movimento, più controllo, più stile: Apple Watch Series 11 è in offerta, scegli tra quattro colori disponibili https://www.dday.it/redazione/56123/apple-watch-series-11-finalmente-in-scont - facebook.com facebook Apple Watch estende le notifiche per l'ipertensione in 7 nuovi paesi, tra cui Brasile e Corea del Sud. Il sistema rileva i segnali di pressione alta tramite algoritmi e sensori. applewatch salute tech x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.