A Parigi si apre la 50ª edizione di Rétromobile, l’appuntamento più importante per gli appassionati di auto d’epoca. Tra le vetture in esposizione, spiccano la Lancia Delta HF Evoluzione

L'età d'oro del rally viene ripercorsa durante la 50ª edizione di Rétromobile nella capitale francese. Un percorso immersivo al padiglione 7.2 di Paris Expo Porte de Versailles che vede protagoniste, fino al 1° febbraio, alcune delle vetture più rappresentative dell'evoluzione di uno sport che ha segnato un'epoca: dalla Lancia Delta HF Evoluzione "Safari" di Juha Kankkunen, all'Audi Quattro di Michèle Mouton e Renault 5 Turbo di Jean Ragnotti. È una celebrazione dell'età d'oro dei rally il tema scelto per il cinquantesimo anniversario di Retromobile, il primo grande salone "classic" dell'anno alla fiera di Paris Expo Porte de Versaille. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lancia e Audi, l'età dell'oro dei rally a Rétromobile Parigi

Approfondimenti su Rétromobile Parigi

Rétromobile, a Parigi, è l’appuntamento annuale dedicato alle auto storiche e alle novità del settore.

Argomenti discussi: Lancia Stratos, Renault 5 Turbo, Delta HF, a Rétromobile debutta The Golden Age of Rally

