L’amore si muove a febbraio la sesta edizione | Loredana Errore ospite d’onore dell’evento solidale

Questa sera si tiene la sesta edizione di “L’amore si muove”, una manifestazione che unisce arte e solidarietà. L’evento, dedicato a promuovere inclusione e rispetto, torna a febbraio con tanti artisti e il grande ospite d’onore, Loredana Errore. La manifestazione continua a raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sulla disabilità, portando avanti il messaggio che l’arte può unire le persone e abbattere le barriere.

L’artista agrigentina protagonista della manifestazione benefica dedicata a inclusione e disabilità. Incasso devoluto all’associazione Pestalozzi Torna per la sesta edizione “L’amore si muove”, la manifestazione nata come iniziativa benefica che utilizza il linguaggio dell’arte per promuovere inclusione, rispetto ed empatia con particolare attenzione al mondo della disabilità. L’appuntamento è il 6 febbraio con un’edizione che rafforza ulteriormente il suo messaggio sociale e umano. Ospite d’onore della serata sarà Loredana Errore, fortemente voluta dall’ideatore della manifestazione come simbolo di forza, resilienza e rinascita.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su L amore si muove

Il Galoppatoio Reale di Portici ospita la sesta edizione di un evento dedicato alla solidarietà, un’occasione per condividere musica e impegno a favore dell’Associazione Pestalozzi.

L'Amore si Muove torna a mettere in scena musica, solidarietà e incontri.

Ultime notizie su L amore si muove

