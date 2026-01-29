L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, si mostra molto deluso dopo la sconfitta contro l’Union St. Gilloise a Bruxelles. Palladino dice di aver rivisto le sue squadre commettere troppi errori sciocchi, che hanno pesato sulla partita. L’allenatore si dice amareggiato e chiede più attenzione ai suoi giocatori per evitare sbavature così decisive.

Bruxelles. Amarezza e dispiacere. Sono questi i sentimenti che più di ogni altro trasmette Raffaele Palladino dopo la sconfitta della sua Atalanta sul campo dell’Union St. Gilloise per 1-0, al termine di una prestazione particolarmente deludente e con pochi spunti davvero brillanti, in controtendenza rispetto a tre giorni fa nel match contro il Parma. I nerazzurri non sono mai davvero entrati in partita, portando pochi pericoli e subendo spesso l’iniziativa dei padroni di casa, squadra dal grande impatto fisico e che ha poi sbloccato la gara su situazione di palla inattiva, con una distrazione della difesa nerazzurra.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Pisa Verona

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pisa Verona

Argomenti discussi: L’amarezza di Palladino: Ho rivisto Pisa e Verona, commessi troppi errori sciocchi; Atalanta, col Parma non si può sbagliare: ci si gioca (quasi) tutto in una settimana; Atalanta, tutto facile: 4-0 al Parma, primo gol di Raspadori; Anche Palladino incredulo: Un crollo difficile spiegare. Dobbiamo imparare a vivere i momenti difficili.

L’amarezza di Palladino: Ho rivisto Pisa e Verona, commessi troppi errori sciocchiIl tecnico commenta la sconfitta maturata sul campo dell'Union: Quando le partite sono sporche non sappiamo calarci in questa realtà. Tecnicamente è stata la peggior partita della mia gestione ... bergamonews.it

Palladino-Juric: il confronto è impietoso. L’Atalanta ha cambiato marcia e sogna in grandeAtalanta, con Palladino cambia tutto: rispetto a Juric raddoppiati punti, vittorie e gol. Dati impietosi che certificano la svolta. calcioatalanta.it

Palladino incredulo dopo la sconfitta in Champions League contro l’Athletic Bilbao: tanta amarezza e poche spiegazioni al termine di una serata difficile, che lascia più domande che risposte. Video @este_news_sport #ChampionsLeague #AthleticBilbao - facebook.com facebook

#Juorno #Atalanta ko con l’ #AthleticBilbao, #Palladino: “Blackout totale, dobbiamo crescere nelle difficoltà“ x.com